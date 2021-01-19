В Шостке установили, кожу какого убитого животного нашли на улице возле многоэтажки Ветеринарные эксперты установили, кожа какого убитого животного была найдена у многоквартирного дома в Шостке.

В субботу, 23 января, возле дома №7 по улице Онуприенко, недалеко от мусорных контейнеров, в Шостке зоозащитники обнаружили кожу убитого животного. По их предположениям, прямо посреди дня на людной улице живодер убил и снял кожу с собаки. Об этом на странице в Фейсбуке группы общественной организации «Четыре лапы» сообщила зоозащитница Ирина Бурбулиха.

В комментариях шосткинцы возмущались жестоким обращением с животными, высказывали опасения, что следующим пострадать может ребенок или кто-либо из местных жителей. Другие предполагали, что кожа могла принадлежать дикому животному, которое, например, убил браконьер, а затем привез и выбросил здесь.

В тот же день на указанное место выехали правоохранители. Как сообщили в Шосткинском районном управлении полиции, кожа была изъята и направлена на экспертное исследование в ветеринарную службу. Эксперты установили, что это кожа дикой козы. Однако, когда и где была добыта дичь установить пока невозможно, пишет Шостка.инфо.