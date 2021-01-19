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Сергей Скакун
Сергей Скакун
29.01.2021 14:269999

Сумські нацгвардійці вшанували пам’ять Героїв Крут

Військовослужбовці Сумського батальйону НГУ долучились до загальнонаціонального вшанування пам’яті Героїв Крут.

Командир військової частини 3051 підполковник Євген Казанцев виступив перед особовим складом батальйону.

«У 1918 році відбувся бій, що став одним із символів боротьби Українського Народу за свою Свободу і благополуччя, до яких прагнемо і ми всі своєю кров’ю, душею та працею! Трагічна, але і героїчна, загибель бійців студентського куреня під Крутами стала символом патріотизму і жертовності у боротьбі за вільну Україну», - зазначив під час свого виступу перед особовим складом командир частини підполковник Євген Казанцев.

Також напередодні Дня пам’яті гвардійці частини переглянули художній фільм «Крути 1918». Він знятий за реальною історією бою на залізничній станції Крути взимку 1918-го року.На тлі доленосних подій в країні двоє братів Андрій і Олекса Савицькі закохуються у прекрасну Софію. Більшовики підступають до Києва, місто наповнене «червоними» агентами. Декілька сотень воїнів, серед яких Андрій і Олекса, стають проти 4-тисячного добре озброєного війська.

«Подвиг юнаків під Крутами – приклад справжньої жертовності та любові до рідної країни. Їхня хоробрість, бажання перемогти будь-якою ціною та відстояти свою волю – символ незламності усього українського народу. Особисто для мене, ті хлопці, які ціною власного життя затримали ворога – справжні герої. Ними слід пишатися, її подвиг варто пам’ятати», - поділився враженнями після перегляду фільму гвардієць Вадим Пащенко.

Група інформації і комунікації військової частини 3051

Общество
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