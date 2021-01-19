У Сумах тарифи в комунальному транспорті підніматися не будуть На цьому наголосив очільник Сум Олександр Лисенко. Він зауважив, що в комунальному громадському транспорті тариф на проїзд не змінюється, як і раніше він залишається на рівні 4 грн.

«Збільшення мінімальної заробітної плати призвело до стрімкого підвищення тарифів та цін. Проте тарифи на проїзд у комунальному транспорті збільшувати не планується», – повідомив міський голова.

Комунальний транспорт у місті за останні 5 років суттєво трансформувався – було придбано 46 тролейбусів, побудовано майже 10 тисяч метрів нових ліній тролеї на вулицях Ковпака, Прокоф’єва та Набережна річки Сумка. Це дозволило створити нові тролейбусні маршрути та покращити транспортне сполучення у місті.

До кінця березня 2021 року Суми отримають ще 9 нових тролейбусів у рамках проєктів «Міський громадський транспорт України» та «Оновлення рухомого складу КП «Електроавтотранс» в м. Суми».

Проте, на жаль, потужностей комунального підприємства не вистачає для 100% забезпечення містян необхідною кількістю транспортних засобів.

В умовах пандемії саме в автобусах та тролейбусах КП «Електроавтотранс» не було скасовано жодних пільг. Тому важливо не тільки розвивати цей напрямок, а й підтримувати його. Це допоможе вийти підприємству на суттєво новий рівень та у майбутньому створити гідну конкуренцію для приватних перевізників.

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