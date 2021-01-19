Сумские патрульные разыскали водителя, который оставил место ДТП (видео)

На месте происшествия патрульных встретил владелец автомобиля Mazda 6, который сообщил, что неизвестный мужчина повредил его автомобиль, а затем место происшествия оставил. Осмотрев прилегающую территорию, инспекторы обнаружили камеру видеонаблюдения, которая и зафиксировала момент ДТП.
Сутки понадобилась инспекторам отдела розыска и обработки материалов ДТП, чтобы разыскать мужчину. Им оказался водитель транспортного средства Toyota Rav 4. 58-летний водитель факта ДТП не отрицал. На него патрульные составили административные материалы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ст. 122-4 (Оставление места совершения ДТП) КоАП.
С начала года патрульные зафиксировали 10 аварий, в которых один из участников место происшествия оставил. Во время розыскных мероприятий инспекторы отдела розыска и обработки материалов ДТП установили 9 водителей и составили на них административные материалы.