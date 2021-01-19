Сумские патрульные разыскали водителя, который оставил место ДТП (видео) Инспекторы получили сообщение об автопроисшествии, которое произошло на улице Черниговской.

На месте происшествия патрульных встретил владелец автомобиля Mazda 6, который сообщил, что неизвестный мужчина повредил его автомобиль, а затем место происшествия оставил. Осмотрев прилегающую территорию, инспекторы обнаружили камеру видеонаблюдения, которая и зафиксировала момент ДТП.

Сутки понадобилась инспекторам отдела розыска и обработки материалов ДТП, чтобы разыскать мужчину. Им оказался водитель транспортного средства Toyota Rav 4. 58-летний водитель факта ДТП не отрицал. На него патрульные составили административные материалы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ст. 122-4 (Оставление места совершения ДТП) КоАП.

С начала года патрульные зафиксировали 10 аварий, в которых один из участников место происшествия оставил. Во время розыскных мероприятий инспекторы отдела розыска и обработки материалов ДТП установили 9 водителей и составили на них административные материалы.