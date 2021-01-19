Сумские патрульные прокомментировали конфликт в Песчаном из-за перегруза маршрутки Вечером 28 января в Песчаном на конечной остановке произошел конфликт между пассажирами маршрутки и патрульными.

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, около 17.00 на Курском проспекте патрульные заметили маршрутку «Рута» № 51, которая перевозила больше пассажиров, чем разрешено во время карантина.

«Патрульные даже не смогли войти в салон, чтобы посчитать, так как люджи стояли даже на ступеньках», - поделился он.

Чтобы не задерживать людей, патрульные предложили водителю доехать до конечной и там составить протокол. На месте было установлено, что маршрутка перевозила 38 пассажиров вместо положенных 21. В это время водитель начал провоцировать людей, которые начали препираться с патрульными. Те вызвали на подмогу еще три экипажа, так как было видно, что люди радикально настроены.

В итоге на водителя составили протокол по ч. 1 ст. 443 КУоАП. Ему грозит штраф в 17000 грн.

Патрульные посоветовали жаловаться не на них, а на перевозчика, который выставляет меньшее количество машин, чем нужно, что приводит к перегрузу.