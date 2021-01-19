Сумская биатлонистка в ТОП-10 на чемпионате Европы После однодневной паузы возобновились старты на Открытом чемпионате Европы в польском Душники-Здруй.

Женский спринт для украинской команды сложился волнообразно: по ходу гонки надежды на медали наших девушек то возникали, то улетучивались. В итоге хэппи-энда не получилось, хотя все было довольно близко, пишет biathlon.com.ua.

Главным шансом сборной Украины в этой гонке была сумчанка Вита Семеренко, стартовавшая первой из наших биатлонисток. Но, увы, повторилась ситуация двухдневной давности: по чистому ходу наша опытная спортсменка выглядела очень неплохо, но завоевать место на подиуме помешала неточность на огневом рубеже. Причем обидно то, что промах случился в самом последнем выстреле – на стойке. Скорость Семеренко была лучшей в нашей команде, но недостаточной для подиума с промахом, и итоговый результат – 10-й. Впрочем плотность результатов довольно высокая, и от лидеров в гонке преследования Вита будет отставать менее чем на полминуты, что позволяет надеяться на борьбу за медали в персьюте.

С аналогичными проблемами столкнулась и уроженка Сум Анастасия Меркушина – с той лишь разницей, что Насте не удался четвертый выстрел на втором рубеже. Результат скорострельности получился очень неплохим, но при этом по скорости Меркушина уступила Вите, финишировав заметно ниже – 22-й.

Очень внушительно начала спринт Ирина Петренко. Стартовав в третьей группе под довольно поздним номером, она показала очень хороший разбег и после чистой стрельбы лежа имела третье время! Но дальше сказались недостатки предсезонной подготовки – на всю дистанцию, даже в относительно коротком спринте, сил нашей спортсменке не хватило, и даже при двух нулях на огневых рубежах Ира финишировала на 14-й позиции.

С одним кругом штрафа прошли огневые рубежи Екатерина Бех и Надежда Белкина. Кате этого хватило, чтобы набрать кубковые очки за итоговое 29-е место, а вот Надя на этом чемпионате, похоже, все-таки не успевает набрать привычные кондиции – сегодня с кругом штрафа у нее лишь 67-й результат. Наконец, шестая наша участница глуховчанка Анна Кривонос после двух промахов в стойке к финишу пришла с 66-м временем.

А лучшей в спринте стала Байба Бендика, принесшая Латвии уже второе золото чемпионата! В карьере латышской спортсменки это – первая победа в официальных международных стартах, включая уровни младшего возраста! До сих пор Бендика всего один раз поднималась на подиум – в сезоне 2016/17, когда стала третьей с спринте этапа Кубка IBU в Мартелл-валь-Мартелло. Успех Байбе принесла лучшая скорость в гонке, которая позволила отыграть один промах, допущенный в стрельбе стоя. На финише победительница почти на шесть секунд опередила ближайшую конкурентку – норвежку Каролин Эрдаль, при том что на последний круг Бендика уходила только с третьим графиком.

Спринт. Женщины

1. Байба Бендика (0+1) 22:00,7

2. Каролин Эрдаль (0+0) +5,7

3. Анастасия Шевченко (0+0) +9,7

...

10. Вита Семеренко (0+1) +27,1

14. Ирина Петренко (0+0) +37,1

22. Анастасия Меркушина (0+1) +49,0

29. Екатерина Бех (1+0) +1:06,0

66. Анна Кривонос (0+2) +1:58,1

67. Надежда Белкина (0+1) +2:01,7