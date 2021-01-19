В Сумах потратят 5 млн грн на электронную карту ливневых сетей Проведение инвентаризации и паспортизации ливневых сетей города с созданием электронной карты предусмотрено комплексной целевой программой реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства Сумской городской территориальной громады на 2021-2023 годы.

КП «Дорремстрой» Сумского городского совета уже давно настаивало на необходимости проведения такой инвентаризации. Сейчас предприятие обслуживает 1165 ливнеприемников и смотровых колодцев и почти 35 километров ливневой канализации (коллекторов и отводов) на территории Сум.

Но существующая схема ливневых сетей, которая разрабатывалась в 1989-1992 годах, содержит далеко не все объекты сети, и не все они обслуживаются. К тому же немало ливневых коллекторов в свое время были не достроены и не имеют выхода в общую сеть, а потому не выполняют свои функции.

Масштабная инвентаризация и создание электронной карты позволят заполнить эти белые пятна, понять причины затопления некоторых улиц во время ливней и в дальнейшем решить эти проблемы, сообщает сайт КП «Дорремстрой».