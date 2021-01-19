Керівниця PR-напрямку EVA Олександра Гнатик: Наш новий соціальний кейс допоміг 7 притулкам для тварин за рахунок відмови від новорічних подарунків партнерам Лінія магазинів EVA разом з партнерами спрямувала 270 тисяч гривень на облаштування семи притулків для тварин з Київщини, Одещини, Дніпропетровщини, Львівщини та Тернопільщини.

«Важкий, карантинний 2020 рік змусив багатьох людей в Україні та світі переосмислити багато звичних речей і водночас показав скільки корисних справ можна зробити спільними зусиллями, допомагаючи тим, хто цього потребує найбільше. Новий кейс корпоративної соціальної відповідальності Лінії магазинів EVA полягає в тому, щоб відмовитися від новорічних подарунків партнерам, на які компанія виділяла значні суми грошей, а зекономлені кошти передати на ремонт та облаштування притулків для тварин, які наразі виявилися одними з найбеззахисніших», — говорить керівниця PR-напрямку Лінії магазинів EVA Олександра Гнатик.

Вона також зазначила, що через карантин та кризу все менше людей мають можливість допомагати в утриманні тварин. А тому десятки тисяч собак, котів та інших тварин, які знаходяться в притулках по всій Україні, зараз перебувають на межі виживання, а зусилля волонтерів, які їх підтримують, на жаль, не безмежні.

«З ініціативи нашої компанії Гуманістичний рух UAnimals запустив проєкт для допомоги притулкам і зібрав 135 тис. гривень, а Лінія магазинів EVA подвоїла цю суму і ми спрямували 270 тисяч гривень на порятунок тварин», — каже Олександра Гнатик.

На зібрані кошти придбали устаткування, корм і медикаменти та розпочали необхідні ремонтні роботи в семи притулках для тварин.

Притулок «Стрийські хвости», м. Стрий, отримав допомогу у розмірі 35 900 грн. Завдяки цим коштам ведеться будівництво боксів із склопакетів, які унеможливлять контакти тварин між собою на карантині. А також розпочато будівництво карантинної кімнати, закуплено матеріали для сучасної вентиляційної антибактеріальної системи.

ГО “Мокрий ніс”, м. Трускавець, отримав благодійні кошти у сумі 38 998 грн, завдяки чому було придбано матеріали для розбудови та побудови шести додаткових вольєрів.

Притулок-перетримка в Дієвці для безпритульних тварин Дніпра на надані благодійні кошти у розмірі 38 571 грн проводить ремонт та часткове покращення умов перебування безхатніх тварин, які знаходяться у притулку. Для прання речей волонтерів та підстилок для кошенят та цуценят придбали пральну машинку.

Притулок «Вірні друзі», м. Тернопіль, отримав від благодійників 38 560 грн. На ці кошти ведеться будівництво вольєру для собак. Також куплено 5 буд для тимчасової перетримки собак на території притулку.

У притулку “Милосердя”, смт. Брюховичі, що поблизу Львова, проживає 300 собак, і за рахунок зібраних коштів у розмірі 38 859 грн, тут будується дах, щоб поліпшити умови утримання тварин.

Гостомельський притулок, м. Гостомель, для тварин отримав допомогу у розмірі 41 105 грн. Кошти витрачені на монтаж системи опалення для утеплення притулку та закупівлю м’яса для собак та кормів для котів.

У притулку «Рукавичка», що в Одеській області, завдяки отриманим коштам у сумі 38 007 грн, розпочато роботи з будівництва ізолятора для тварин. Уже пройшла оплата всіх необхідних матеріалів. Саме ж будівництво відбудеться наприкінці лютого через віддаленість притулку від міста та брак будівників-волонтерів.

Детальний звіт по витратам опубліковано на сторінках UAnimals, EVA Благодійність.

Олександра Гнатик звернула увагу, що цим проєктом «Лінія магазинів EVA» прагне не лише забезпечити невідкладну допомогу у порятунку тварин, а й показати важливість долучення до цієї справи якомога більшого числа добродійників. Фактично, усі партнери мережі EVA у цьому проєкті стали благодійниками, за що отримали подяки.