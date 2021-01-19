На Сумщине активисты-хулиганы угрожали полицейским В ночь с 25 на 26 января в 00.05 часов в дежурную часть Конотопского районного отдела полиции ГУНП в Сумской области поступило сообщение о том, что в г. Бурынь в одном из магазинов самообслуживания пятеро мужчин начали драку и нанесли телесные повреждения трем лицам.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, но правонарушители хулиганские действия не прекратили, употребляли нецензурную лексику и угрожали полицейским. Лица, которые совершили хулиганские действия, являются активистами местного отделения одной из антикоррупционных организаций.

Сейчас четырем сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 296 «Хулиганство» Уголовного кодекса Украины. Кроме того, одному из них также сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 343 «Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа» Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.