Ночью на Сумщине спасатели освободили автомобиль из кювета (видео)

Для оказания помощи привлекалось отделение дежурного караула 16-й государственной пожарно-спасательной части из областного центра.
По предварительным данным, в машине находились водитель и два пассажира. Люди самостоятельно выбрались из автомобиля и сообщили о происшествии по телефону «101».
Спасатели, используя пожарный автомобиль повышенной проходимости ЗИЛ-131, освободили транспортное средство и отбуксировали на безопасный участок дороги, после чего он продолжил свое движение. Всего для оказания помощи привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.