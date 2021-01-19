Ночью на Сумщине спасатели освободили автомобиль из кювета (видео) Сегодня, 29 января, в 1:08 на линию экстренного вызова «101» поступила информация, что в с. Баба Недригайловского района съехал в кювет автомобиль Ford Transit с прицепом.

Для оказания помощи привлекалось отделение дежурного караула 16-й государственной пожарно-спасательной части из областного центра.

По предварительным данным, в машине находились водитель и два пассажира. Люди самостоятельно выбрались из автомобиля и сообщили о происшествии по телефону «101».

Спасатели, используя пожарный автомобиль повышенной проходимости ЗИЛ-131, освободили транспортное средство и отбуксировали на безопасный участок дороги, после чего он продолжил свое движение. Всего для оказания помощи привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.