У Сумах вшанували пам'ять Героїв Крут Заступник голови Сумської облдержадміністрації Вячеслав Печененко, Сумський міський голова Олександр Лисенко і представники громадськості поклали квіти до меморіальної дошки пам’яті Героїв Крут.

«Сьогодні в Україні вшановують геройський вчинок студентів-добровольців, які 103 тому біля невеличкої залізничної станції на Чернігівщині прийняли бій з величезною армією, яка наступала на Київ, – зазначив Вячеслав Печененко. – Бій під Крутами став символом героїзму і жертовності молодого покоління у боротьбі за незалежність України. Історія має циклічний характер, і сьогодні приклад їх мужності повторюють воїни на сході України, які стоять на сторожі незалежності нашої держави. Нехай пам'ять про героїв минулого та сьогодення згуртовує нас і додає нам сили разом будувати свою Україну».

Довідково. Бій під Крутами відбувся 29 або 30 січня 1918 року біля залізничної станції Крути поблизу селища Крути та села Пам'ятне, за 130 кілометрів на північний схід від Києва, 18 км на схід від Ніжина. Одночасно з ним у Києві розпочалося третє більшовицьке повстання, яке змусило у вирішальний момент розвернути підкріплення, направлене на цей напрямок, на його придушення.

Цей бій тривав 5 годин між 4-тисячним підрозділом російської Червоної гвардії під проводом есера Михайла Муравйова та загоном із київських курсантів і козаків «Вільного козацтва», що загалом нараховував близько чотирьох сотень вояків.

У бою під Крутами оборонці української державності отримали переконливу воєнну перемогу. Наступ ворога було зупинено і здійснено організований відступ, руйнуючи за собою колії й мости. Російсько-більшовицькі нападники втратили боєздатність на чотири дні. Агресор мусив підтягнути нові сили, відремонтувати підірвані й поруйновані мости та залізничні колії, і лише після цього продовжувати свій наступ на Київ, не так залізничним шляхом, як на реквізованих селянських возах, запряжених кіньми, по розмоклій дорозі. Ця затримка ворога дала змогу українській делегації укласти Берестейський мирний договір, який врятував молоду українську державність.

Бій під Крутами став важливою частиною української історичної пам'яті.