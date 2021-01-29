В Сумах снова горела заброшенная школа Пожарные ликвидировали возгорание неэксплуатируемого двухэтажного здания.

28 января в 20:54 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании двухэтажного здания, которое не эксплуатируется по ул. Мира в областном центре. О пожаре сообщили жители соседних домов, которые увидели дым из окон здания. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 2-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что горит мусор в одном из помещений на площади до 10 кв. м, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части постройки.

В 21:11 возгорание локализовали, а в 21:47 - потратив на тушение почти 1 тонну воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.