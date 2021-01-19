В Конотопе задержали грабителя Происшествие произошло 28 января на территории парка в городе Конотоп. Злоумышленник напал на 23-летнего местного жителя и силой отобрал у него мобильный телефон Xiomi Redmi 9 и деньги.

О преступлении в полицию сообщил сам пострадавший. Прибыв на вызов, полицейские осмотрели место происшествия и начали поиски злоумышленника.

Установлено, что около трех часов утра, 23-летний молодой человек возвращался домой навеселе. Злоумышленник, воспользовавшись его беспомощным состоянием, напал на него и силой отобрал мобильный телефон и денежные средства.

«Принятыми неотложными оперативно-розыскными мероприятиями наши сотрудники уже на утро установили личность подозреваемого, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Конотопского районного отдела полиции. - Им оказался ранее судимый за подобные преступления 20-летний конотопчанин».

Похищенные вещи правоохранители изъяли.

Сейчас злоумышленник уже задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. За содеянное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.