В Сумах подорожал проезд в маршрутках Сумской исполком повысил тарифы на проезд в маршрутках до 7 грн.

Сегодня, 29 января на заседании исполкома Сумского горсовета рассмотрели проекты решений «Об установлении тарифов на транспортные услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме…» для всех маршрутчиков.

В проектах говорится: «С целью повышения качества и безопасности предоставления услуг, обеспечения работы городского пассажирского транспорта в соответствии с графиками движения, учитывая обращение исполнителя услуг по перевозке пассажиров … относительно установления тарифа на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, работающих в обычном режиме …, на основании приказа Министерства транспорта и связи Украины от 17.11.2009 года № 1175 «Об утверждении Методики расчета тарифов на услуги пассажирского автомобильного транспорта », Закона Украины «Об автомобильном транспорте», руководствуясь подпунктом 2 пункта «а» статьи 28 и частью первой статьи 52 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», исполнительный комитет Сумского городского совета решил:

1. Установить тарифы на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме … в следующем размере: - стоимость одной пассажироперевозки - 7 гривен;

- стоимость одной пассажироперевозки для детей 1-4 классов (в течение календарного года) - 2 гривны.

2. Решение исполнительного комитета от 29.01.2018 № 50 «О тарифах на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме …» считать утратившим силу.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования».

При этом для маршрута до Песчаного тариф 8 грн, по городу – 7 грн.

Несмотря на протесты жителей горолда, которые пришли на исполком, "за" было 15 из 17 членов исполкома, 2 воздержались, 1 отсутсвовал.