В Сумах штурмовали Хозяйственный суд Судебные охранники совершенствовали профессиональные навыки во время тактико-специальных учений.

В помещении Хозяйственного суда Сумской области и на прилегающей территории сотрудники Службы судебной охраны отрабатывали алгоритмы действий при возникновении нештатных ситуаций в суде. Отрабатывали тактические действия при обеспечении безопасности судьи, сдерживания толпы агрессивно настроенных лиц в их попытках прорваться через линию охраны на входе в судебное учреждение, в случае возникновения беспорядков и нарушений общественного порядка непосредственно во время судебного заседания, деблокирование помещения судебного учреждения. Практические занятия по тактике действий судебных охранников территориального управления Службы судебной охраны прошли под руководством заместителя начальника территориального управления Сергея Стеблянко.

«Находясь в здании суда, каждый человек - судья, работник аппарата суда, участник судебного процесса или обычный посетитель - должен чувствовать себя в полной безопасности. Это главная задача Службы судебной охраны. Сотрудники управления несут службу на постах охраны, осуществляя пропускной режим, проверку документов и обеспечивая безопасность.

Основными задачами является прекращение проявлений неуважения в суд, охрана помещений суда, органов и учреждений системы правосудия, обеспечения личной безопасности судей, а также всех участников судебного процесса. Кроме того, Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» дает право сотрудникам Службы судебной охраны применять оружие, меры физического воздействия и специальные средства для охраны общественного порядка в судах, защиты судей и участников судебного процесса», - отметил руководитель занятий.

Комментируя обучение, начальник территориального управления Службы судебной охраны в Сумской области Территориальное управление Службы судебной охраны в Сумской области Владимир Бабич отметил, что в этом году это уже вторые учения, в ходе которых были отработаны ряд нештатных ситуаций, которые могут возникнуть на объекте охраны, отработан механизм взаимодействия с правоохранительными органами, а также алгоритм действий каждого сотрудника резерва. В целом сотрудники Службы успешно выполнили поставленные учебные задачи.

По словам Сергея Пойманов, командира первого отделения (хозяйственный суд Сумской области) второго взвода первого подразделения Территориального управления Службы судебной охраны в Сумской области, который отвечает за безопасность на объекте, такие занятия помогают отработать различные непредвиденные и экстремальные ситуации, повышают профессиональные навыки и обучают оперативно на них реагировать.

Занятия продолжались несколько часов, как на прилегающей территории суда, так и внутри, непосредственно в зале судебного заседания. По мнению руководства суда введение европейской практики охраны правопорядка специализированным подразделением является важным шагом в судебной реформе.