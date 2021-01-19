Сумчан информируют о запрете на ввоз в Украину товаров из Италии из-за регистрации гриппа птицы Согласно информации Европейского Союза (через систему нотификации болезней животных - ADNS) на территории Итальянской Республики зарегистрированы случаи заболевания высокопатогенным гриппом птицы.

С целью предотвращения заноса на территорию Украины возбудителя указанной болезни издано распоряжение Главного государственного ветеринарного инспектора Украины №12 от 26 января об ограничениях на ввоз в Украину из неблагополучных по высокопатогенному гриппу птицы зон Итальянской Республики, определенных компетентным органом Итальянской Республики, инкубационных яиц, птицы, продуктов из нее (за исключением продуктов, прошедших обработку методом, который гарантирует уничтожение возбудителя указанного заболевания в соответствии с Требованиями по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины пищевых продуктов животного происхождения, кормов, сена, соломы, а также побочных продуктов животного происхождения и продуктов их обработки, переработки, утвержденных приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 16 ноября 2018 № 553, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 4 апреля 2019р. за № 347/33318), сообщает главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области.