В Сумском исполкоме нет расчетов по повышению стоимости проезда в маршрутках? Об этом на своей странице в Фейсбуке написала депутат Сумского райсовета Анна Савченко.

«Общение с Сумским городским советом - это как отдельный вид искусства.

Ни на один вопрос исчерпывающий ответ так и не предоставили: ни обоснования повышения цен в маршрутном транспорте именно на 2 гривны, ни расчетов, ни восстановления льготного проезда для пенсионеров после завершения карантина.

П.С. Уважаемые руководители города, если вы считаете, что спрос на перевозки в связи с COVID-19 уменьшился, приглашаю вас на остановке нашего города в 7:00, или в 18:00 (Переполненные маршрутки, поверьте, продолжают курсировать - особенно в темное время суток.

Поэтому, друзья, видимо уже завтра по 7», - написала она.

Напомним: в повестке дня сегодняшнего заседания исполкома есть проекты решений о повышении стоимости проезда в маршрутках до 7 грн.