На Сумщине прокуратура вернула 92 га земли стоимостью 15 млн грн После того, как Ахтырской местной прокуратурой в Хозяйственный суд Сумской области в интересах государства был заявлен иск о признании договора о предоставлении услуг недействительным, частное акционерное общество согласилось добровольно освободить земельный участок площадью 92 га и стоимостью 15 млн грн.

Прокуратурой установлено, что указанный договор о предоставлении услуг (выполнения сельскохозяйственных работ) заключен в мае 2020 года между частным акционерным обществом и медицинским учреждением. Однако заключенный договор по своей правовой сути является скрытым договором аренды земли. Более того, он заключен с нарушением земельного законодательства, поскольку земельный участок, расположенный на территории Чернетчинского сельского совета, передан неправомочным субъектом, который не наделен полномочиями распоряжаться земельными участками.

Несмотря на имеющиеся нарушения, компетентный орган в разумные сроки в суд не обращался. Поэтому на защиту интересов государства стала прокуратура.

В настоящее время решением суда производство по делу закрыто, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.