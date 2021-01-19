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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:49369

На Сумщине полиция создала телеграм-канал «Сумщина без наркотиков»

Основная цель его функционирования - это помощь общественности работникам полиции в выявлении и задержании лиц, занимающихся незаконным распространением наркотических средств и психотропных веществ на территории города Сумы и области.

Телеграм-канал создан по инициативе управления по борьбе с наркопреступностью в Сумской области Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины.

Найти данный телеграм-канал можно по ссылке @DrugsFreeSumy.

Уважаемые граждане, если вы имеете информацию в отношении лиц, занимающихся сбытом наркотических средств или психотропных веществ; распространяющих их путем так называемых «закладок»; распространяющих надписи в общественных местах с рекламой наркотиков и ссылки на Интернет-ресурсы, которые занимаются их незаконным сбытом; о местах изготовления наркотических средств и психотропных веществ; местах скопления наркозависимых лиц с целью принятия наркотиков и т.п. можно проинформировать об этом правоохранителей написав в этот телеграм-канал или непосредственно его администраторам, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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