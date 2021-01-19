Сумская студия йоги проводит день открытых дверей В субботу, 30 января, в студии Skyfeel сумчан ждут на День открытых дверей.

Для вас 7 мастеров студии проведут 8 мастер-классов бесплатно! Большой зал, классы для взрослых: 7:30 - Кундалини Йога c Людмилой Поповской 8:30 - Аштанга Йога с Романом Агаповым 9:30 - TRX Pilates c Катериной Полежай 10:30 - Йога Релакс с Анной Дереколенко 11:30 - Пилатес + фейсбилдинг с Натальей Ступницкой 12:30 - Женская Пластика с Алиной Дядченко Малый зал, классы для детей: 10:30 - Правильная осанка (от 8 лет) 11:30 - Детская йога (от 6 лет) С радостью поделимся своими знаниями, умениями и наработками. Все тренеры- дипломированные специалисты с богатейшим, многолетним опытом. Не упустите возможность, звоните записывайтесь – 0662325527. Не забывайте о масках! Адрес: ул. Герасима Кондратьева, 8, 2-й этаж.