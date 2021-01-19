Сумская студия йоги проводит день открытых дверей

Для вас 7 мастеров студии проведут 8 мастер-классов бесплатно!
Большой зал, классы для взрослых:
7:30 - Кундалини Йога c Людмилой Поповской
8:30 - Аштанга Йога с Романом Агаповым
9:30 - TRX Pilates c Катериной Полежай
10:30 - Йога Релакс с Анной Дереколенко
11:30 - Пилатес + фейсбилдинг с Натальей Ступницкой
12:30 - Женская Пластика с Алиной Дядченко
Малый зал, классы для детей:
10:30 - Правильная осанка (от 8 лет)
11:30 - Детская йога (от 6 лет)
С радостью поделимся своими знаниями, умениями и наработками. Все тренеры- дипломированные специалисты с богатейшим, многолетним опытом. Не упустите возможность, звоните записывайтесь – 0662325527.
Не забывайте о масках!
Адрес: ул. Герасима Кондратьева, 8, 2-й этаж.