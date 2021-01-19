На Кролевеччині розробляють новий туристичний проєкт Круглий стіл з питання рекреаційної та туристичної привабливості Кролевеччини відбувся вчора, 28 січня в Центрі культури Кролевецької міської ради.

На зустріч завітали гості: Олександр ЛАНІН – депутат Глухівської міської ради (м. Глухів), Сергій ПАНЧЕНКО – начальник наукового відділу Гетьманського національного природного парку, доктор біологічних наук, доцент (м. Конотоп), Олександр МІРОШНИЧЕНКО – науковий співробітник національного заповідника «Глухів» (м. Глухів) та Максим КОНЮХ – активіст, волонтер, уродженець села Воргол (м. Путивль).

Саме розвитку та «просуванню» цієї території була присвячена зустріч. Кролевецьку міську громаду представляли заступник голови Кролевецької міської ради В'ячеслав ЖОВТЯ, головний спеціаліст відділу культури і туризму Людмила БУЛАХ, директор Центру культури Ігор ГУМЕНЮК та його заступник Наталія СІРА, художній керівник закладу Ольга МИХАЙЛЕНКО та культорганізатор Наталія ЧАСНИК, а також староста сіл Литвиновичі, Антонівка, Воргол Євген РУДЬ.

Село Воргол має давню історію, цікаві історичні та природні об'єкти: городище - залишки літописного міста Воргла – пам'ятки археології національного значення (ІХ-ХІІІ ст.), а також парк, залишки будівель та каплиці-склепу родини Шечкових (середина ХІХ ст.).

Для довідки: Олександр Петрович Шечков (1825 – 1905 рр.) – гвардії капітан, дворянин, великий землевласник, меценат, гласний Глухівського земського зібрання, почесний мировий суддя та предводитель дворянства Глухівського повіту, попечитель Зазірського початкового сільського училища, голова дворянської опіки та старший директор повітового піклування про в'язнів, фундатор Глухівського музею. Парк та маєток Шечкові купили у родини Миклашевських у 1840 році.

"На сьогодні парк являє собою ділянку лісу прощею 5,7 га, в ньому простежуються окремі контури алей та галявин, збереглися окремі старі дерева. Велика видова різноманітність дерев та трав, значне історико-культурне та рекреаційне значення дозволяють створити на його території заповідну зону та віднести її до пам'яток садово-паркового мистецтва. А можливість проведення на території Воргла цікавого історико-культурного свята або фестивалю могла би стати додатковим магнітом на туристичній карті Кролевеччини", - зазначалося на засіданні.

Саме задля підтримки цих ідей і завітали до Кролевця активісти з Глухова, Путивля та Конотопа, презентуючи свої напрацювання.