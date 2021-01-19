Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:09299

На Кролевеччині розробляють новий туристичний проєкт

Круглий стіл з питання рекреаційної та туристичної привабливості Кролевеччини відбувся вчора, 28 січня в Центрі культури Кролевецької міської ради.

На зустріч завітали гості: Олександр ЛАНІН – депутат Глухівської міської ради (м. Глухів), Сергій ПАНЧЕНКО – начальник наукового відділу Гетьманського національного природного парку, доктор біологічних наук, доцент (м. Конотоп), Олександр МІРОШНИЧЕНКО – науковий співробітник національного заповідника «Глухів» (м. Глухів) та Максим КОНЮХ – активіст, волонтер, уродженець села Воргол (м. Путивль).

Саме розвитку та «просуванню» цієї території була присвячена зустріч. Кролевецьку міську громаду представляли заступник голови Кролевецької міської ради В'ячеслав ЖОВТЯ, головний спеціаліст відділу культури і туризму Людмила БУЛАХ, директор Центру культури Ігор ГУМЕНЮК та його заступник Наталія СІРА, художній керівник закладу Ольга МИХАЙЛЕНКО та культорганізатор Наталія ЧАСНИК, а також староста сіл Литвиновичі, Антонівка, Воргол Євген РУДЬ.

Село Воргол має давню історію, цікаві історичні та природні об'єкти: городище - залишки літописного міста Воргла – пам'ятки археології національного значення (ІХ-ХІІІ ст.), а також парк, залишки будівель та каплиці-склепу родини Шечкових (середина ХІХ ст.).

Для довідки: Олександр Петрович Шечков (1825 – 1905 рр.) – гвардії капітан, дворянин, великий землевласник, меценат, гласний Глухівського земського зібрання, почесний мировий суддя та предводитель дворянства Глухівського повіту, попечитель Зазірського початкового сільського училища, голова дворянської опіки та старший директор повітового піклування про в'язнів, фундатор Глухівського музею. Парк та маєток Шечкові купили у родини Миклашевських у 1840 році.

"На сьогодні парк являє собою ділянку лісу прощею 5,7 га, в ньому простежуються окремі контури алей та галявин, збереглися окремі старі дерева. Велика видова різноманітність дерев та трав, значне історико-культурне та рекреаційне значення дозволяють створити на його території заповідну зону та віднести її до пам'яток садово-паркового мистецтва. А можливість проведення на території Воргла цікавого історико-культурного свята або фестивалю могла би стати додатковим магнітом на туристичній карті Кролевеччини", - зазначалося на засіданні.

Саме задля підтримки цих ідей і завітали до Кролевця активісти з Глухова, Путивля та Конотопа, презентуючи свої напрацювання.

"Кролевчани з радістю відгукнуться на цікаву ідею. Працівники Центру культури, маючи значний досвід у проведенні різножанрових фестивалів та свят, зможуть її реалізувати. Тож, сподіваємося, що спільними зусиллями найближчим часом отримаємо новий цікавий культурний проєкт", - зазначив В'ячеслав ЖОВТЯ.

 
 
Экономика
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

В Сумах подорожал проезд в маршрутках
Сегодня 11:15
На Сумщине 45660 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 08:55
В Сумах проведут инвентаризацию дорог
Сегодня 13:08
В Сумах потратят 5 млн грн на электронную карту ливневых сетей
Сегодня 13:02
Керівниця PR-напрямку EVA Олександра Гнатик: Наш новий соціальний кейс допоміг 7 притулкам для тварин за рахунок відмови від новорічних подарунків партнерам
Сегодня 12:54
В Сумах маршрутки по 7 грн: реакция соцсетей
Сегодня 12:51
Зареєструватися в службі зайнятості можна не виходячи з дому
Сегодня 12:00
На Сумщине активисты-хулиганы угрожали полицейским
Сегодня 11:59
Ночью на Сумщине спасатели освободили автомобиль из кювета (видео)
Сегодня 11:55
Юная сумчанка получила почетное звание по результатам Всеукраинского конкурса искусств
Сегодня 11:40
У Сумах вшанували пам'ять Героїв Крут
Сегодня 11:30
В Сумах снова горела заброшенная школа
Сегодня 11:28
view counter

Статьи

Автохимия для ухода за авто: какая нужна и как выбрать?
Вчера 18:54
Як відрізнити натуральну шкіру крокодила від імітації
26.01.2021 16:50
Как выбрать электрочайник?
25.01.2021 13:50
Статистика коронавируса на Сумщине снижается: локдаун помог?
25.01.2021 12:42
Досаждают насекомые-вредители? Не обойтись без инсектицидов
24.01.2021 21:33
Як змінити постачальника газу
22.01.2021 17:29
Отравились в ресторане: как получить компенсацию
22.01.2021 15:23
Засновниця сумського бренду вишиванок «Своє» увійшла до списку «100 успішних українців»
21.01.2021 20:34
Без світла і води. Жінка на Сумщині повернулась додому після 10 років у психлікарні
20.01.2021 13:16
Кто за что отвечает: обязанности мэра, замов, управделами и секретаря горсовета
20.01.2021 12:35
Служба зайнятості Сумщини активно взаємодіє з ОТГ
19.01.2021 15:28
Спиртовые дрожжи – отличный выбор для производителей спиртных напитков
19.01.2021 13:09
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Все буде Ок! (Тарас Бенюк, 2021)
Все буде Ок! (Тарас Бенюк, 2021)
Кино Планета Кіно
17.15
Фабрика снів (Кім Хаген Єнсен, 2021)
Фабрика снів (Кім Хаген Єнсен, 2021)
Кино Планета Кіно
10.10; 12.15
Мисливець на монстрів (Пол В.С. Андерсон, 2021)
Мисливець на монстрів (Пол В.С. Андерсон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.05; 19.45
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Кино Планета Кіно
10.30; 12.30; 14.00; 14.30; 16.30; 18.40; с 28.01 - 10.15; 14.00
Контроль (Роб В.Кінг, 2018)
Контроль (Роб В.Кінг, 2018)
Кино Планета Кіно
15.30; 21.00
Вище неба (Фульвіо Сестито, 2018)
Вище неба (Фульвіо Сестито, 2018)
Кино Планета Кіно
13.45; 19.15
Пік страху (Станіслав Капралов, 2020)
Пік страху (Станіслав Капралов, 2020)
Кино Планета Кіно
12.10; 16.00; 20.45
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.