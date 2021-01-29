На Сумщине 45660 случаев заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 29 января в Сумской области 45660 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили в 123 человек (Белопольский р-н - 3, Бурынский р-н - 3, Глуховский р-н - 1, Конотоп – 24, Конотопский р-н - 3, Краснопольский р-н - 7, Лебединский р-н - 1, Липоводолинский р-н – 12, Недригайловский р-н - 2, Ахтырский р-н - 1, Ромны - 2, Роменский р-н - 2, Середина-Будский р-н - 1, Сумы - 52, Сумской р-н - 3, Тростянецкий р-н - 2, Шостка - 4).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 615 летальных случаев, из них за минувшие сутки - 9 человек (Бурынский р-н - 1, Краснопольский р-н - 2, Сумы - 6).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 42153 человек, из них за минувшие сутки - 82 (Белопольский р-н - 6, Бурынский р-н - 1, Великописаревский р-н - 2, Глухов - 6, Конотоп - 4, Конотопский р-н - 2, Краснопольский р-н - 3, Кролевецкий р-н - 4, Лебединский р-н - 1, Недригайловский р-н - 9, Путивльский р-н - 6, Середина-Будский р-н - 3, Сумы - 15, Сумской р-н - 6, Шостка – 13, Ямпольский р-н - 1).