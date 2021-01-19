Как зимой на Сумщине выживают пенсионеры? (видео) «Пытаемся экономить» - жительницы поселка Ульяновка о субсидиях и льготах.

В январе 2021 года жителям Сумщины выплатить на 100 млн грн больше субсидий, чем в 2020-м, по информации областного департамента социальной защиты. При этом количество семей, которым назначили помощь, уменьшилась на 25 тысяч. На что хватает этих денег таким семьям, рассказали жительницы поселка Ульяновка Сумского района, говорится в сюжете Суспільного.

Надежде Жиляевой 77 лет. Она до пенсии работала библиотекарем. В доме, в котором живет одна, имеет печное отопление. Топит дровами.

«В этом году я завезла две машины. Одна машина - 3 тыс. 800 гривен, вторая - четыре тысячи. Сколько мне нужно субсидий? 3800 я нашла из тех, что мне дали по субсидии. А остальные я собирала целое лето. Пенсия у меня – 2200», - говорит Надежда Васильевна.

Субсидией женщина называет льготу на приобретение дров. Дают ее раз в год. Других пособий от государства Надежда Жиляева не получает. Говорит, что экономит на всем, к примеру, света нагорело в прошлом месяце у нее на 35 грн. Ни воды, ни туалета в доме нет. Еду готовит на газу.

Другая жительница поселка Екатерина Перепелица работала учительницей младших классов. Сейчас ее пенсия - 3000 гривен. Она субсидию получает автоматически.

«У меня субсидия в этом году хорошая - 2603 гривны с копейками. Мы купили дрова и каждый вечер, если холодно, мы протапливаем дровами. Канализация у нас своя, мы не платим за нее, вода у нас дорогая - 17,70 была, а это сейчас не знаю, на сколько она подорожала. В этом месяце я доплатила 500 гривен. Получается 3100, и за воду я в субсидию не вводила, потому что тогда нам дают много кубов, а мы их тратим, а это перевод денег. Я то посчитала, что 20% или чуть больше я доплатила. А как будет дальше в январе - я не знаю», - рассказывает пенсионерка.

Женщина живет с сыном, который сейчас болеет. Других близких не осталось. Всего в этом селе из 1800 жителей субсидию или льготу на твердое топливо получают 39%.

Учета субсидиантов не ведут, рассказала уполномоченная по субсидиям и льготам Ульяновского старостата Людмила Лукьянец.

«На сегодня, по сообщениям, их больше 700. У нас люди обращаются за субсидией на твердое топливо и на ЖКУ (жилищно-коммунальные услуги). У каждого своя ситуация, есть люди, у которых не получается льгота, и они переходят на субсидию, есть наоборот - не получается субсидия, человек пользуется льготой», - рассказала она.

Стартовала монетизация субсидии, то есть выплата помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг два года назад. В 2020-м, по информации областного департамента соцзащиты, ее получала более трети всех домохозяйств. Средний размер помощи одной семье - около 700 грн в месяц.

По словам заместителя директора Департамента социальной защиты населения Людмила Мусияки, перерасчет субсидий в январе произойдет автоматически.

«Для нас этот процесс привычен. Просто в январе произошло существенное повышение цены и на несколько видов жилищно-коммунальных услуг. По-другому рассчитывается цена на электроэнергию, поэтому возник такой ажиотаж среди населения. Конечно, все в комплексе дает большое увеличение и увеличивается бремя на кошелек каждой семьи», - сказала чиновница.