Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:52456

Как зимой на Сумщине выживают пенсионеры? (видео)

«Пытаемся экономить» - жительницы поселка Ульяновка о субсидиях и льготах.

В январе 2021 года жителям Сумщины выплатить на 100 млн грн больше субсидий, чем в 2020-м, по информации областного департамента социальной защиты. При этом количество семей, которым назначили помощь, уменьшилась на 25 тысяч. На что хватает этих денег таким семьям, рассказали жительницы поселка Ульяновка Сумского района, говорится в сюжете Суспільного.

Надежде Жиляевой 77 лет. Она до пенсии работала библиотекарем. В доме, в котором живет одна, имеет печное отопление. Топит дровами.

«В этом году я завезла две машины. Одна машина - 3 тыс. 800 гривен, вторая - четыре тысячи. Сколько мне нужно субсидий? 3800 я нашла из тех, что мне дали по субсидии. А остальные я собирала целое лето. Пенсия у меня – 2200», - говорит Надежда Васильевна.

Субсидией женщина называет льготу на приобретение дров. Дают ее раз в год. Других пособий от государства Надежда Жиляева не получает. Говорит, что экономит на всем, к примеру, света нагорело в прошлом месяце у нее на 35 грн. Ни воды, ни туалета в доме нет. Еду готовит на газу.

Другая жительница поселка Екатерина Перепелица работала учительницей младших классов. Сейчас ее пенсия - 3000 гривен. Она субсидию получает автоматически.

«У меня субсидия в этом году хорошая - 2603 гривны с копейками. Мы купили дрова и каждый вечер, если холодно, мы протапливаем дровами. Канализация у нас своя, мы не платим за нее, вода у нас дорогая - 17,70 была, а это сейчас не знаю, на сколько она подорожала. В этом месяце я доплатила 500 гривен. Получается 3100, и за воду я в субсидию не вводила, потому что тогда нам дают много кубов, а мы их тратим, а это перевод денег. Я то посчитала, что 20% или чуть больше я доплатила. А как будет дальше в январе - я не знаю», - рассказывает пенсионерка.

Женщина живет с сыном, который сейчас болеет. Других близких не осталось. Всего в этом селе из 1800 жителей субсидию или льготу на твердое топливо получают 39%.

Учета субсидиантов не ведут, рассказала уполномоченная по субсидиям и льготам Ульяновского старостата Людмила Лукьянец.

«На сегодня, по сообщениям, их больше 700. У нас люди обращаются за субсидией на твердое топливо и на ЖКУ (жилищно-коммунальные услуги). У каждого своя ситуация, есть люди, у которых не получается льгота, и они переходят на субсидию, есть наоборот - не получается субсидия, человек пользуется льготой», - рассказала она.

Стартовала монетизация субсидии, то есть выплата помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг два года назад. В 2020-м, по информации областного департамента соцзащиты, ее получала более трети всех домохозяйств. Средний размер помощи одной семье - около 700 грн в месяц.

По словам заместителя директора Департамента социальной защиты населения Людмила Мусияки, перерасчет субсидий в январе произойдет автоматически.

«Для нас этот процесс привычен. Просто в январе произошло существенное повышение цены и на несколько видов жилищно-коммунальных услуг. По-другому рассчитывается цена на электроэнергию, поэтому возник такой ажиотаж среди населения. Конечно, все в комплексе дает большое увеличение и увеличивается бремя на кошелек каждой семьи», - сказала чиновница.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

В Сумах подорожал проезд в маршрутках
Сегодня 11:15
На Сумщине 45660 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 08:55
В Сумах проведут инвентаризацию дорог
Сегодня 13:08
В Сумах потратят 5 млн грн на электронную карту ливневых сетей
Сегодня 13:02
Керівниця PR-напрямку EVA Олександра Гнатик: Наш новий соціальний кейс допоміг 7 притулкам для тварин за рахунок відмови від новорічних подарунків партнерам
Сегодня 12:54
В Сумах маршрутки по 7 грн: реакция соцсетей
Сегодня 12:51
Зареєструватися в службі зайнятості можна не виходячи з дому
Сегодня 12:00
На Сумщине активисты-хулиганы угрожали полицейским
Сегодня 11:59
Ночью на Сумщине спасатели освободили автомобиль из кювета (видео)
Сегодня 11:55
Юная сумчанка получила почетное звание по результатам Всеукраинского конкурса искусств
Сегодня 11:40
У Сумах вшанували пам'ять Героїв Крут
Сегодня 11:30
В Сумах снова горела заброшенная школа
Сегодня 11:28
view counter

Статьи

Автохимия для ухода за авто: какая нужна и как выбрать?
Вчера 18:54
Як відрізнити натуральну шкіру крокодила від імітації
26.01.2021 16:50
Как выбрать электрочайник?
25.01.2021 13:50
Статистика коронавируса на Сумщине снижается: локдаун помог?
25.01.2021 12:42
Досаждают насекомые-вредители? Не обойтись без инсектицидов
24.01.2021 21:33
Як змінити постачальника газу
22.01.2021 17:29
Отравились в ресторане: как получить компенсацию
22.01.2021 15:23
Засновниця сумського бренду вишиванок «Своє» увійшла до списку «100 успішних українців»
21.01.2021 20:34
Без світла і води. Жінка на Сумщині повернулась додому після 10 років у психлікарні
20.01.2021 13:16
Кто за что отвечает: обязанности мэра, замов, управделами и секретаря горсовета
20.01.2021 12:35
Служба зайнятості Сумщини активно взаємодіє з ОТГ
19.01.2021 15:28
Спиртовые дрожжи – отличный выбор для производителей спиртных напитков
19.01.2021 13:09
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Все буде Ок! (Тарас Бенюк, 2021)
Все буде Ок! (Тарас Бенюк, 2021)
Кино Планета Кіно
17.15
Фабрика снів (Кім Хаген Єнсен, 2021)
Фабрика снів (Кім Хаген Єнсен, 2021)
Кино Планета Кіно
10.10; 12.15
Мисливець на монстрів (Пол В.С. Андерсон, 2021)
Мисливець на монстрів (Пол В.С. Андерсон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.05; 19.45
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Кино Планета Кіно
10.30; 12.30; 14.00; 14.30; 16.30; 18.40; с 28.01 - 10.15; 14.00
Контроль (Роб В.Кінг, 2018)
Контроль (Роб В.Кінг, 2018)
Кино Планета Кіно
15.30; 21.00
Вище неба (Фульвіо Сестито, 2018)
Вище неба (Фульвіо Сестито, 2018)
Кино Планета Кіно
13.45; 19.15
Пік страху (Станіслав Капралов, 2020)
Пік страху (Станіслав Капралов, 2020)
Кино Планета Кіно
12.10; 16.00; 20.45
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.