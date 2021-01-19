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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 23:30165

Около полусотни предпринимателей с Сумщины присоединились к митингу в столице (видео)

Сумчане присоединились к всеукраинской акции протеста ФЛП, которая 28 января состоялась в Киеве.

По словам одного из участников - предпринимателя Богдана Калиниченко, из областного центра к протесту присоединились около 50 человек, говорится в сюжете Суспільного.

«Из Сум приехали два автобуса. Очень массово людей собрала сегодняшняя акция: как напоминание о себе, что мы продолжаем борьбу за наши требования, которые были», - сказал он.

Предприниматель также рассказал, о каких требования идет речь: «Отмена кассовых аппаратов, принятие закона №3993. Одно из наших требований было сформировать рабочие органы при президенте и областных государственных администрациях, то есть координационные советы для решения наших проблем. Сейчас эти советы сформированы. А сегодня мы собрались, чтобы показать, что никто не сдался, никто не разбежался и мотивировать и ускорить решение наших насущных вопросов», - сказал он.

Политика
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