Сумские атлеты с медалями домашнего чемпионата Украины 27-28 января в Сумах проходил чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении среди спортсменов до 20 лет.

На дорожках и секторах манежа СумГУ выступали 50 представителей Сумщины – наибольшее количество среди участников, благо ехать недалеко. По итогам соревнований наши атлеты заняли шестое место в командном зачете, в в личном завоевали 1 «золото», 3 «серебра» и 3 «бронзы».

Чемпионом стал Николай Рущак в спортивной ходьбе на 5000 м. Вторые места за Дианой Гончаренко в беге на 60 м и 200 м, а также у эстафетной команды 4х200 м в составе Никиты Костецкого, Никиты Маслюка, Владислава Наталухи и Максима Штакина. Третьи – Ларисы Голубовской в беге на 60 м с барьерами, Софии Крыловцкой в спортивной ходьбе на 3000 м и Егора Шелеста в ходьбе на 5000 м.