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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:34122

Новий український правопис скасували в Окружному адміністративному суді

Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов та скасував постанову про питання українського правопису, якою було схвалено нову редакцію правопису.

Про це розповів херсонський адвокат Дмитро Ільченко у соцмережі. Позов у 2019 році подала мама учениці 7 класу, яка діє в інтересах своєї доньки. Жінка просила суд визнати протиправною та нечинною постанову уряду про правопис, пише 24 канал.

За інформацією порталу "Prosud", ще одним позивачем у цій справі виступила ГО "Правова держава", очільником якої є адвокат Ростислав Кравець. Кравець також фігурує на плівках з кабінету голови ОАСК Павла Вовка, де його ГО використовують для подачі позовів та заяв у яких зацікавлений сам Вовк.

Рішення ОАСК вважається рішенням першої інстанції, Кабінет Міністрів може подати апеляцію. Тобто якщо суд задовольнить апеляційний позов Кабміну, тоді новий правопис діятиме і надалі.

Чому до суду подали позов про новий правопис

Адвокат зазначив, що підставою позову було те, що уряд не мав компетенцією змінювати правопис.

Це той самий правопис, в якому запроваджують "павзу", "Атени", "проєкт" та Марта замість Марфи. Підставою позову було те, що уряд не має права змінювати правопис. Окрім того, під час розгляду з'ясувалося, що мовна комісія мала суттєві суперечки та не розробляла правопис саме в тій редакції, в якій він був затверджений урядом. Тобто в наш правопис вносилися зміни, фактично, на колінах,
– написав Ільченко.

Колегія суддів, яка ухвалила рішення щодо правопису, – Наталія Клименчук, Ігор Іщук та Юлія Шрамко. За словами адвоката, уряд може подати апеляцію.

Пресслужба суду цю інформацію підтвердила. "У ході розгляду справи суд встановив, що уряд при ухваленні зазначеної постанови діяв поза межами своєї компетенції та з порушенням законодавства, що регулює порядок прийняття нормативно-правових актів. З огляду на це суд визнав протиправною та нечинною постанову "Питання українського правопису", – зазначено на сайті ОАСК.

https://education.24tv.ua/noviy-pravopis-skasuvali-okruzhnomu-administrativnomu-ukrayina-novini_n1525931

Общество
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