Зареєструватися в службі зайнятості можна не виходячи з дому Як можна зареєструватися в службі зайнятості через портал державних послуг «Дія»?

Подібне запитання все частіше звучить у письмових та усних запитах до служби зайнятості. Відповідь на нього ми попросили дати директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного.

Спочатку потрібно зайти на портал «Дія».

Вам знадобиться електронний підпис. Якщо у вас його немає, потрібно звернутися до центру сертифікації ключів.

Зареєструйтеся у кабінеті громадянина на портвлі за допомогою електронного підпису.

Перевірте коректність особистих даних у профілі користувача.

Заповніть заяву, відповідаючи на питання в анкеті.

Введіть номер соціального рахунку та оберіть періодичність отримання виплати допомоги по безробіттю.

Якщо немає соціального рахунку, пропустіть цей етап. Але протягом 10 робочих днів після призначення виплат відкрийте соціальний рахунок та повідомте про це кар’єрного радника.

Завантажте необхідні документи: паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, трудову книжку (цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує припинення останнього виду зайнятості), документ про освіту.

Перевірте сформовані заяви, поставте електронний підпис (КЕП).

Більш детально за посиланням на джерело.