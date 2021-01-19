Сумские дорожники рассказали, куда звонить в случае ЧП во время непогоды Служба автомобильных дорог в Сумской области предупреждает о стихийных и опасных гидрометеорологических явлениях, резкие изменения погоды.

Днем 29 января по Сумской области ожидаются порывы южного ветра 15-20 м/с, метель, в течение суток на дорогах гололедица - I уровень опасности, желтый.

Дорогие водители и другие участники дорожного движения, просим без крайней необходимости не отправляться в дорогу, в случае необходимости предоставлять преимущество в движении - дорожной технике, соблюдать правила дорожного движения и быть максимально внимательными за рулем.

При Службе автомобильных дорог создан график круглосуточного дежурства дорожников и специальной техники, на дорогах государственного значения. Для обеспечения проезда на территории Сумьскои области, осуществляется постоянный мониторинг состояния дорожного покрытия.

В случае чрезвычайной ситуации всегда можно позвонить на горячую линию. Горячая линия Службы автомобильных дорог в Сумской области работает круглосуточно по телефонам: 0542-700-281, 050-307-56-92.