На Сумщине спасатели доставали из кювета грузовик Сегодня, 28 января, в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение, что на трассе «Сумы - Киев», в селе Бобрик Роменского района, водитель грузового автомобиля Scania из-за сложных погодных условий не справился с управлением и съехал в кювет.

К месту происшествия было направлено дежурное спасательное отделение. По прибытию на место вызова спасатели с помощью спецтранспорта оттащили автомобиль на безопасный участок дороги.