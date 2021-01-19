На Сумщине школа трое суток была без отопления 28 января возобновили поставку газа в школу № 2 в Путивле на Сумщине, которая почти трое суток была без отопления.

В Путивльский школе №2 во вторник, 26 января, на обучение должны были пойти более полутысячи детей. Но пока классы и коридоры пустые: со вторника ученики учатся дома, потому что в школе холодно, пишет Суспільне.

До 16 января школа работала с другой компанией-поставщиком газа, рассказывает и.о. директора Елена Лапузина. «Потом мы заключили прямой договор, он был до 25 января. 25-го он закончился, и мы начинаем работать с новой компанией. Проблем таких вообще не должно было быть», - говорит она.

По ее словам, аукцион состоялся 12 января и за две недели победитель должен начать выполнять договор, но в 25-го января газ не поступил. Площадь заведения - более 4 тыс. Квадратных метров, температура в классах снизилась до 11 градусов.

«Пытались связаться с этой фирмой, - отвечает лишь менеджер, пообщаться с юристами их или руководством возможности ни у администрации школы, ни у меня не было», - рассказала начальница отдела образования Путивльского горсовета Людмила Скоробагатая.

ООО «Сервис Групп ЛТД» также будет поставлять газ и в путивльскую школу №1, рассказал глава Путивльской громады Константин Гаврильчук, но проблема возникла из-за объема.

«Все коммунальные и государственные предприятия не успевали делать тендерные закупки, и поэтому они заключали прямые договора на 50 000 гривен. Наша вторая школа находится на отоплении вместе с центром внешкольной работы. Поэтому использование газа в два раза больше, чем, например, в первой школе. Мы не будем продолжать с ними договорные отношения, максимум до конца этого отопительного периода, затем - смена поставщика газа», - сказал г-н Гаврильчук.

Утром 28 января директор школы сообщила, что котельную начинают запускать. Чтобы помещение прогрелось, и дети пошли на занятия, нужны сутки.