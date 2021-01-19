Служба зайнятості Сумщини наголошує про плюси легалізації трудових відносин В рамках проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи стосовно легалізації трудових відносин директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний вкотре звертається до роботодавців та найманих працівників із засторогою щодо ризиків, викликаних порушенням норм трудового законодавства.

«Погоджуючись працювати неофіційно, працівник втрачає державні гарантії в оплаті праці вчасно і у розмірі, не меншому за встановлений рівень мінімальної заробітної плати, право на оплачувану відпустку, на отримання компенсацій за період тимчасової втрати працездатності, на пенсійне забезпечення тощо. А роботодавець, у свою чергу, має всі шанси підпасти під значні штрафні санкції. Тож слід замислитися, чи варто ризикувати?», - зазначив В. Підлісний.

Шановні роботодавці! Убезпечте себе від негараздів, які спрацюють на негатив вашому іміджу та фінансовій стабільності й подбайте про своїх працівників та їх родини. Для цього потрібно зробити чотири простих кроки:

- укласти трудовий договір з найманим працівником у письмовій формі;

- оформити наказ (розпорядження) щодо прийняття працівника на

роботу;

- до початку роботи працівника подати повідомлення про прийняття

працівника на роботу (форма повідомлення встановлена постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року №413) до територіальних органів Державної податкової служби за місцем обліку суб’єкта господарювання (підприємця) як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

- зробити запис у трудовій книжці про прийняття працівника на роботу

(Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Мін'юсту, Мінпраці, Мінсоцзахисту від 29.07.1993 №58).

Шановні роботодавці та наймані працівники! Дотримуйтесь трудового законодавства, бо це у ваших спільних інтересах!