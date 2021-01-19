Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:19184

Служба зайнятості Сумщини наголошує про плюси легалізації трудових відносин

В рамках проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи стосовно легалізації трудових відносин директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний вкотре звертається до роботодавців та найманих працівників із засторогою щодо ризиків, викликаних порушенням норм трудового законодавства.

 «Погоджуючись працювати неофіційно, працівник втрачає державні гарантії в оплаті праці вчасно і у розмірі, не меншому за встановлений рівень мінімальної заробітної плати, право на оплачувану відпустку, на отримання компенсацій за період тимчасової втрати працездатності, на пенсійне забезпечення тощо. А роботодавець, у свою чергу, має всі шанси підпасти під значні штрафні санкції. Тож слід замислитися, чи варто ризикувати?», - зазначив В. Підлісний.

Шановні роботодавці! Убезпечте себе від негараздів, які спрацюють на негатив вашому іміджу та фінансовій стабільності й подбайте про своїх працівників та їх родини. Для цього потрібно зробити чотири простих кроки:

-        укласти трудовий договір з найманим працівником у письмовій формі;

-        оформити наказ (розпорядження) щодо прийняття працівника на

роботу;

-        до початку роботи працівника подати повідомлення про прийняття

працівника на роботу (форма повідомлення встановлена постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року №413) до територіальних органів Державної податкової служби за місцем обліку суб’єкта господарювання (підприємця) як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

-        зробити запис у трудовій книжці про прийняття працівника на роботу

(Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Мін'юсту, Мінпраці, Мінсоцзахисту від 29.07.1993 №58).

Шановні роботодавці та наймані працівники! Дотримуйтесь трудового законодавства, бо це у ваших спільних інтересах!

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Завтра исполком рассмотрит новые тарифы на проезд в сумских маршрутках
Сегодня 16:40
На Сумщине 175 новых случаев COVID-19: подробности
Сегодня 08:45
Новий український правопис скасували в Окружному адміністративному суді
Сегодня 18:34
Сумские дорожники рассказали, куда звонить в случае ЧП во время непогоды
Сегодня 18:07
Переболевший коронавирусом глава Сумской ОГА нарушает карантин
Сегодня 17:52
На Сумщине спасатели доставали из кювета грузовик
Сегодня 17:46
Погода в Сумах: прогноз на завтра
Сегодня 17:45
На Сумщине школа трое суток была без отопления
Сегодня 17:33
Служба зайнятості Сумщини наголошує про плюси легалізації трудових відносин
Сегодня 17:19
На Сумщине авто врезалось в столб: водитель травмирован
Сегодня 16:58
Сумська молодь може здобути Премію КМУ за особливі досягнення в розбудові України
Сегодня 16:53
На Сумщине СБУ раскрыла хищение нефтепродуктов на 20 млн гривен (видео)
Сегодня 16:50
view counter

Статьи

Автохимия для ухода за авто: какая нужна и как выбрать?
Сегодня 18:54
Як відрізнити натуральну шкіру крокодила від імітації
26.01.2021 16:50
Как выбрать электрочайник?
25.01.2021 13:50
Статистика коронавируса на Сумщине снижается: локдаун помог?
25.01.2021 12:42
Досаждают насекомые-вредители? Не обойтись без инсектицидов
24.01.2021 21:33
Як змінити постачальника газу
22.01.2021 17:29
Отравились в ресторане: как получить компенсацию
22.01.2021 15:23
Засновниця сумського бренду вишиванок «Своє» увійшла до списку «100 успішних українців»
21.01.2021 20:34
Без світла і води. Жінка на Сумщині повернулась додому після 10 років у психлікарні
20.01.2021 13:16
Кто за что отвечает: обязанности мэра, замов, управделами и секретаря горсовета
20.01.2021 12:35
Служба зайнятості Сумщини активно взаємодіє з ОТГ
19.01.2021 15:28
Спиртовые дрожжи – отличный выбор для производителей спиртных напитков
19.01.2021 13:09
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Все буде Ок! (Тарас Бенюк, 2021)
Все буде Ок! (Тарас Бенюк, 2021)
Кино Планета Кіно
17.15
Фабрика снів (Кім Хаген Єнсен, 2021)
Фабрика снів (Кім Хаген Єнсен, 2021)
Кино Планета Кіно
10.10; 12.15
Мисливець на монстрів (Пол В.С. Андерсон, 2021)
Мисливець на монстрів (Пол В.С. Андерсон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.05; 19.45
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Кино Планета Кіно
10.30; 12.30; 14.00; 14.30; 16.30; 18.40; с 28.01 - 10.15; 14.00
Контроль (Роб В.Кінг, 2018)
Контроль (Роб В.Кінг, 2018)
Кино Планета Кіно
15.30; 21.00
Вище неба (Фульвіо Сестито, 2018)
Вище неба (Фульвіо Сестито, 2018)
Кино Планета Кіно
13.45; 19.15
Пік страху (Станіслав Капралов, 2020)
Пік страху (Станіслав Капралов, 2020)
Кино Планета Кіно
12.10; 16.00; 20.45

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.