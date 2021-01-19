Служба зайнятості Сумщини наголошує про плюси легалізації трудових відносин

«Погоджуючись працювати неофіційно, працівник втрачає державні гарантії в оплаті праці вчасно і у розмірі, не меншому за встановлений рівень мінімальної заробітної плати, право на оплачувану відпустку, на отримання компенсацій за період тимчасової втрати працездатності, на пенсійне забезпечення тощо. А роботодавець, у свою чергу, має всі шанси підпасти під значні штрафні санкції. Тож слід замислитися, чи варто ризикувати?», - зазначив В. Підлісний.
Шановні роботодавці! Убезпечте себе від негараздів, які спрацюють на негатив вашому іміджу та фінансовій стабільності й подбайте про своїх працівників та їх родини. Для цього потрібно зробити чотири простих кроки:
- укласти трудовий договір з найманим працівником у письмовій формі;
- оформити наказ (розпорядження) щодо прийняття працівника на
роботу;
- до початку роботи працівника подати повідомлення про прийняття
працівника на роботу (форма повідомлення встановлена постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року №413) до територіальних органів Державної податкової служби за місцем обліку суб’єкта господарювання (підприємця) як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
- зробити запис у трудовій книжці про прийняття працівника на роботу
(Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Мін'юсту, Мінпраці, Мінсоцзахисту від 29.07.1993 №58).
Шановні роботодавці та наймані працівники! Дотримуйтесь трудового законодавства, бо це у ваших спільних інтересах!