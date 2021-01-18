На Сумщине авто врезалось в столб: водитель травмирован Происшествие произошло 27 января, около полудня, недалеко от села Пески на Бурынщине.

Как предварительно установили работники полиции, 47-летний житель города Бурынь, находясь за рулем автомобиля CHEVROLET AVEO, не справился с управлением и совершил наезд на электроопору.

В результате столкновения, водитель с телесными повреждениями госпитализирован в больницу.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.