На Сумщине СБУ раскрыла хищение нефтепродуктов на 20 млн гривен (видео) На Сумщине сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили хищения сырья крупнейшей государственной нефтедобывающей компании на 20 млн гривен.

По данным предварительного следствия, незаконную схему организовала группа лиц из Роменского района, в том числе ранее судимые за аналогичные преступления. Для откачки сырья дельцы регулярно делали врезки в государственный нефтепровод. Незаконно отобранную продукцию участники сделки хранили на обустроенной недалеко «нефтебазе». После чего похищенную нефть цистернами вывозили в соседние регионы, где ее на подпольных мини-заводах перерабатывали на горючее для дальнейшей реализации.

По предварительной информации, за почти год функционирования схемы фигуранты дела успели похитить нефти на около 20 млн гривен.

Правоохранители задержали организатора и двух участников группы в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время очередного вреза. У них изъято 20 тонн похищенной государственной нефти и транспортные средства, которые использовали для ее транспортировки.

Во время следственных действий по месту жительства и работы злоумышленников также обнаружено специальное оборудование и другие доказательства незаконной деятельности.

Производство начато по ч. 3 ст. 185 (кража) и ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении.

Продолжаются следственные действия. Устанавливаются другие лица, в том числе должностные лица государственного предприятия, причастные к противоправным сделкам.

Мероприятия по разоблачению проводились сотрудниками отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью УСБУ в Сумской области и ГУ ВБ СБУ совместно со следователями Главного управления ГФС Сумщины под процессуальным руководством областной прокуратуры, сообщает СБУ.