В Сумах снова отложили дело по факту ДТП с участием патрульных Рассмотрение будет продолжено 17 февраля.

17 февраля в 10.30 состоится следующее судебное заседание по делу в отношении полицейского, обвиняемого в совершении ДТП на перекрестке улиц Петропавловская и Перекопская в Сумах. Действия водителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия). Сегодня судебное заседание отложено по ходатайству представителя потерпевшего.

Председательствующий судья - Капкин О.Б.

Поиск информации по стадий рассмотрения дела можно осуществить на портале «Судебная власть» под № 591/4391/19.

Информационно: речь идет о резонансном дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в г. Сумы 19 августа 2018 года около 14.45. Тогда служебный автомобиль патрульной полиции на перекрестке улиц Петропавловская и Перекопская столкнулся с Аudi A4, вследствие чего транспортное средство полицейских отбросило на тротуар, где находились пешеходы. Пострадало всего 8 человек.