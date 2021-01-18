На Сумщине гектар чернозема оценили в 26 тыс. грн Стоимость гектара чернозема в Сумской области - 26 793 грн. Такую оценку дает Госгеокадастр.

По прогнозам экспертов, с началом работы рынка земли, который планируется запустить в стране уже летом этого года, цена вырастет минимум вдвое.

Земельная реформа призвана свести на нет коррупцию в земельных отношениях, сделать их открытыми и прозрачными. А еще - дать мощный толчок развитию экономики государства.

Для этого в Украине в рамках внедрения земельной реформы отменили мораторий на продажу сельскохозяйственной земли. Госгеокадастр сделал оценку земель в каждом из регионов. Однако уже с 1 июля стоимость участка будет устанавливать рынок - то есть спрос и предложение. По прогнозам экспертов, цена на черноземы может вырасти минимум вдвое.

Напомним, закон, вводящий рынок земли, Верховная Рада Украины приняла весной 2020 года. Государственная и коммунальная земля запрещена к продаже, согласно принятому закону.

По состоянию на 1 января 2021 года на Сумщине передано сельским, поселковым, городским советам земель сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности общей площадью 190 тыс. га. Сейчас продолжаются процессы оформления этой земли должным образом в коммунальную собственность.