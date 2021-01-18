В Сумах пьяный водитель чуть не въехал в авто патрульных, а потом предлагал им взятку (видео) На улице Березовый Гай навстречу инспекторам двигалось транспортное средство Ford Transit, водитель которого едва не столкнулся со служебным автомобилем.

Как только патрульные развернулись, как водитель прибавил скорость. Через несколько метров он все же остановился и выбежал из машины. «Я не управлял", - первое, что сказал он.

41-летний водитель имел признаки алкогольного опьянения. Документов на право управления он не предоставил. Когда стражи порядка устанавливали его личность, мужчина предложил им неправомерную выгоду в размере 6000 гривен. Но когда инспекторы предупредили его об ответственности за такие действия, лишь настаивал на своем: «Я вас не видел, а вы меня».

Водитель отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения на месте остановки. Вместо этого он захотел пройти освидетельствование в учреждении здравоохранения. Заключение врачей подтвердил нахождения гражданина в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому на него патрульные составили административные материалы по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) и ч. 1 ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, которое управляло с признаками опьянения) КоАП.

По факту предложения неправомерной выгоды должностному лицу стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции. Следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК.