В Сумах пьяный водитель чуть не въехал в авто патрульных, а потом предлагал им взятку (видео)

Как только патрульные развернулись, как водитель прибавил скорость. Через несколько метров он все же остановился и выбежал из машины. «Я не управлял", - первое, что сказал он.
41-летний водитель имел признаки алкогольного опьянения. Документов на право управления он не предоставил. Когда стражи порядка устанавливали его личность, мужчина предложил им неправомерную выгоду в размере 6000 гривен. Но когда инспекторы предупредили его об ответственности за такие действия, лишь настаивал на своем: «Я вас не видел, а вы меня».
Водитель отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения на месте остановки. Вместо этого он захотел пройти освидетельствование в учреждении здравоохранения. Заключение врачей подтвердил нахождения гражданина в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому на него патрульные составили административные материалы по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) и ч. 1 ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, которое управляло с признаками опьянения) КоАП.
По факту предложения неправомерной выгоды должностному лицу стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции. Следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК.