В Сумах снова митинговали бывшие работники машиностроительного завода Утром 28 января у городского совета собралось около 200 бывших и нынешних работников предприятия «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение».

Они требовали возвращения долгов по заработной плате. К ним вышел городской голова Александр Лысенко. Пообщавшись с ним, митингующие двинулись пешком к зданию предприятия, пишет Суспільне.

Вместе с ними от мэрии пошел начальник отдела труда. Также инициативная группа договорилась с чиновником о встрече в понедельник, чтобы обсудить дальнейший план действий.

Также митингующие подписали обращение к депутату Сумского городского совета от партии «Европейская солидарность» Владимиру Чепику. Под обращением собрали 248 подписей бывших работников завода.

В обращении его просят направить депутатские запросы в правоохранительные органы, в том числе и в Генеральную прокуратуру, чтобы выяснить ситуацию. А также просят создать рабочую группу из сотрудников предприятия и депутатов, которая «создаст действенный механизм погашения задолженности и будет следить за его надлежащим исполнением».

К зданию предприятия пришли около 40 человек. К ним никто из представителей «СМНПО» не вышел.