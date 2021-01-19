Юная сумчанка получила почетное звание по результатам Всеукраинского конкурса искусств Ученица детской музыкальной школы № 4 Мария Костюченко по результатам Всеукраинского конкурса искусств получила звание «Самый выдающийся человек Волшебного мира 2020».

Юная сумчанка попала на страницы глянцевого журнала, который был напечатан при поддержке Министерства культуры Украины и Департамента культуры Киевской городской государственной администрации.

Наряду с ней в журнал попали всего 24 талантливых музыкантов и композиторов, которые являются лауреатами конкурсов различных уровней.

Мария только первый год занимается по классу фортепиано (в классе преподавателя Юлии Литовченко), но уже имеет награды и призовые места на Всеукраинских и Международных фестивалях и конкурсах.