Сумские коммунальщики жалуются на грязные стоки

Крупнейшим фактором нестабильной работы очистных сооружений КП «Горводоканал» является залповые поступления загрязняющих веществ от сумских предприятий, которые приводят к нарушениям процесса биологической очистки городских сточных вод. Для своевременного реагирования на очистных сооружениях осуществляется ежедневный лабораторный контроль.
Так, 25-26 января лабораторией очистных сооружений КП «Горводоканал» было зафиксировано превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, которые поступили на городские очистные сооружения по следующим показателям:
|
№
|
Показники
|
Зафіксована концентрація забруднюючих речовин в стічних водах, які надійшли на ОС, мг/дм3
|
Норми ГДК забруднюючих речовин від абонентів, мг/дм3
|
Перевищення в кількість разів
|
1.
|
Азот амонійний
|
56,88
|
20
|
2,8
|
2.
|
АПАР
|
3,01
|
0,43
|
7,0
|
3.
|
Фосфати
|
14,15
|
5,7
|
2,5
|
4.
|
Жири
|
12,0
|
7,8
|
1,5
|
5.
|
Сірководень та його сполуки
|
20,3
|
1,5
|
13,5
ные колебания качества входных сточных вод по главным показателям: содержанию азота аммонийного и фосфатов, а также высокие концентрации других загрязнителей.
В настоящее время ухудшение качества входных бытовых сточных вод обусловлено применением большого количества моющих средств и антисептиков, среди которых встречаются бактерицидные препараты.
Изменение в последние годы состава сточных вод, появление в них токсичных соединений, бактерицидных веществ, анионных поверхностно-активных веществ негативно влияет на процесс биологической очистки. Кроме того, при зимней низкой температуре воздуха замедляется скорость биологических процессов, дополнительно снижает показатели качества очистки сточных вод.
Таким образом, при поступлении в очистные сооружения сточных вод с такими существенными превышениями концентраций загрязняющих веществ при существующей технологии биологической очистки невозможно достичь снижения окончательного содержания растворенных фосфатов и азота, а также техногенных соединений, не подлежащих биологическому разложению.
Для повышения эффективности очистки сточных вод КП «Горводоканал» работает над усовершенствованием технологии и модернизацией оборудования, а именно постепенно осуществляет:
- реконструкцию и замену устаревшего и аварийного оборудования на очистных сооружениях;
- определение реальных, в том числе почасовых нагрузок на станцию очистки по концентрациям загрязнителей и подбор на этой основе соответствующего современного насосного и аэрационного оборудования;
- изучение состава и свойств токсичных веществ в сточных водах, а также исследования их влияния на микроорганизмы активного ила и работу сооружений биологической очистки;
- использование новейших биотехнологий очистки промышленных и бытовых сточных вод, таких как биологическая активация микроорганизмов активного ила.