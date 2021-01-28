Сумские коммунальщики жалуются на грязные стоки На городские очистные сооружения поступают сточные воды с существенным превышением концентраций загрязняющих веществ.

Крупнейшим фактором нестабильной работы очистных сооружений КП «Горводоканал» является залповые поступления загрязняющих веществ от сумских предприятий, которые приводят к нарушениям процесса биологической очистки городских сточных вод. Для своевременного реагирования на очистных сооружениях осуществляется ежедневный лабораторный контроль.

Так, 25-26 января лабораторией очистных сооружений КП «Горводоканал» было зафиксировано превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, которые поступили на городские очистные сооружения по следующим показателям:

№ Показники Зафіксована концентрація забруднюючих речовин в стічних водах, які надійшли на ОС, мг/дм3 Норми ГДК забруднюючих речовин від абонентів, мг/дм3 Перевищення в кількість разів 1. Азот амонійний 56,88 20 2,8 2. АПАР 3,01 0,43 7,0 3. Фосфати 14,15 5,7 2,5 4. Жири 12,0 7,8 1,5 5. Сірководень та його сполуки 20,3 1,5 13,5

ные колебания качества входных сточных вод по главным показателям: содержанию азота аммонийного и фосфатов, а также высокие концентрации других загрязнителей.

В настоящее время ухудшение качества входных бытовых сточных вод обусловлено применением большого количества моющих средств и антисептиков, среди которых встречаются бактерицидные препараты.

Изменение в последние годы состава сточных вод, появление в них токсичных соединений, бактерицидных веществ, анионных поверхностно-активных веществ негативно влияет на процесс биологической очистки. Кроме того, при зимней низкой температуре воздуха замедляется скорость биологических процессов, дополнительно снижает показатели качества очистки сточных вод.

Таким образом, при поступлении в очистные сооружения сточных вод с такими существенными превышениями концентраций загрязняющих веществ при существующей технологии биологической очистки невозможно достичь снижения окончательного содержания растворенных фосфатов и азота, а также техногенных соединений, не подлежащих биологическому разложению.

Для повышения эффективности очистки сточных вод КП «Горводоканал» работает над усовершенствованием технологии и модернизацией оборудования, а именно постепенно осуществляет:

- реконструкцию и замену устаревшего и аварийного оборудования на очистных сооружениях;

- определение реальных, в том числе почасовых нагрузок на станцию очистки по концентрациям загрязнителей и подбор на этой основе соответствующего современного насосного и аэрационного оборудования;

- изучение состава и свойств токсичных веществ в сточных водах, а также исследования их влияния на микроорганизмы активного ила и работу сооружений биологической очистки;

- использование новейших биотехнологий очистки промышленных и бытовых сточных вод, таких как биологическая активация микроорганизмов активного ила.