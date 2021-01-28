На Сумщине поймали трех нефтеворов Прекращена деятельность группы лиц, которые наладили масштабное хищение сырья из нефтепровода ПАО «Укрнафта».

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры в рамках уголовного производства задержаны три человека, которые наладили масштабное хищение сырья из нефтепровода (ч. 3 ст. 185 и ч. 3 ст. 204 УК Украины).

По данным следствия, злоумышленники сделали врезку в нефтепровод публичного акционерного общества «Укрнафта» на территории Роменщины, подсоединили трубу и откачивали продукцию в емкости, которые были установлены в заброшенном доме на окраине села. А уже оттуда забирали похищенное сырье на специально оборудованном транспортном средстве и вывозили на подпольные нефтеперерабатывающие предприятия.

В среду, 27 января, правоохранители задержали в порядке ст. 208 УПК Украины организатора и двух его сообщников непосредственно во время похищения нефтепродуктов. Во время обысков изъято 20 тонн похищенной сырья, орудия совершения преступления и транспортное средство.

Досудебное следствие продолжается.

Противоправную деятельность организованной группы пресечена Службой безопасности Украины в Сумской области совместно со Следственным управлением Главного управления Государственной фискальной службы в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.