На Полтавщине перевернулась маршуртка из Сум: есть травмированные (фото) Авария произошла сегодня, 28 января, около 9:00, на дороге «Сумы-Пирятин» в Лубенском районе Полтавской области.

Вблизи села Галявое 29-летний водитель микроавтобуса, который ехал из Сум в столицу, выехал за пределы проезжей части: из-за этого машину опрокинуло на левый бок, рассказала представитель Полтавской областной полиции Роман Гришин, пишет Суспільне.

В микроавтобусе на момент аварии было 13 человек. По словам пресс-секретаря спасателей Полтавщины Светланы Рыбалко, после перекидывания водитель и пассажиры самостоятельно смогли выбраться из автомобиля. Одну женщину заблокировало сиденьями. Вытянуть ее смогли спасатели. Пассажирку отвезли в больницу. Еще одна женщина, которая травмировалась, от госпитализации отказалась.

Сейчас полиция решает вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части первой статьи «Нарушение правил безопасности дорожного движения». Санкция статьи - максимум ограничения свободы на срок до трех лет.