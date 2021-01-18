Мэр Сум пообещал уже 9 новых троллейбусов до 15 марта Городской голова Александр Лысенко провел рабочее совещание с представителями ГП «АСЗ № 1» АО «АК «Богдан Моторс», с которым заключен договор на поставку 19 троллейбусов в рамках проектов «Городской общественный транспорт Украины» и «Обновление подвижного состава КП «Электроавтотранс» в г. Сумы».

На совещании также присутствовали первый заместитель городского головы Михаил Бондаренко, заместитель городского головы Тамара Ищенко, управляющий делами исполнительного аппарата Юлия Павлик, директор КП «Электроавтотранс» Андрей Новик.

Присутствующие проработали вопрос поездки делегации Сум во главе с городским головой на завод для проведения процедуры предварительного приема девяти новых 12-метровых троллейбусов. Этот визит состоится уже в следующем месяце.

«Предварительно с представителями завода шла речь о поставке до 15 марта пяти новых троллейбусов, однако сегодня мы пришли к договоренности, что это будет девять единиц техники, - сказал городской голова. - Для нас важно, чтобы сумчане как можно скорее начали получать более качественную услугу по перевозке в нашем коммунальном транспорте».

Он также отметил, что низкопольные троллейбусы обеспечат легкий доступ к пользованию городским общественным транспортом пожилым людям, лицам с инвалидностью и пассажирам с детскими колясками.