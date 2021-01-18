В Сумах задержали глуховчанина, который обокрал дом родственников В отсутствие хозяев дома, злоумышленник выбил входную дверь в чужое жилье и похитил оттуда золотые ювелирные изделия, деньги и ноутбук.

С заявлением о краже в полицию Глухова обратилась 21-летняя местная жительница. Девушка рассказала, что когда никого не было дома, в их частный дом проник злоумышленник и похитил оттуда 1600 гривен, ноутбук и ювелирные изделия: браслет, цепочку, серьги и две подвески.

«Наши сотрудники сразу начали комплекс оперативно-розыскных мероприятий и вскоре установили личность подозреваемого, которым оказался родственник заявительницы, - рассказывает Сергей Буханистый, временно исполняющий обязанности начальника отдела полиции №1 г. Глухов Шосткинского районного управления полиции. - Мужчине 36 лет, он только в начале января вернулся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражи».

Полицейские посетили его дом, однако по месту жительства не обнаружили. По словам его матери, он действительно может быть причастен к краже, ведь она нашла в своем доме чужие вещи.

В дальнейшем в ходе проведения розыскных мероприятий правоохранители установили местонахождение подозреваемого, который находился в областном центре. Его задержали и доставили в полицию Глухова.

По словам мужчины, подвеску и серьги он успел сдать в ломбард, а деньги потратил на спиртное.

Правоохранители уже изъяли часть похищенных вещей и вернули их владелице. В отношении злоумышленника в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.