Для клиентов «Сумыгаз сбыта» цена газа в январе осталась 9,91 грн за кубометр Как сообщила директор ООО «Сумыгаз сбыт» Елена Руденко, согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 18.01.2021 №25, цена газа для клиентов ООО «Сумыгаз сбыт» в феврале составит 6,99 грн за кубометр без учета стоимости доставки газа.

«Хотим обратить внимание, что наши потребители начнут платить по специальной цене за потребленный газ в феврале и марте. За январь они получат платежки с начислениями по цене 9,91 грн за кубометр», - отметила Елена Руденко.