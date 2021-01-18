Глава Сумского облсовета Виктор Федорченко направил письмо по тарифам в Кабмин и Верховную Раду Глава Сумского областного совета Виктор Федорченко направил письмо в Кабинет Министров Украины и Верховную Раду Украины.

"Депутати Сумської обласної ради одностайно стурбовані стрімким підвищенням цін на житлово-комунальні послуги, спричинені різким зростанням біржових цін на газ та низкою рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, і Кабінету Міністрів України. Адже таке різке і значне зростання цін в умовах пандемії коронавірусу і пов'язаних з нею кризових явищ в економіці є непомірним для більшості наших громадян.

Голови всіх депутатських фракцій звернулись з вимогою щодо невідкладного скликання сесії обласної ради з метою звернення до вищих державних органів із закликом вплинути на ситуацію та захистити громадян України від негативного впливу зростання цін.

27 січня 2021 року відбулась четверта сесія Сумської обласної ради восьмого скликання, на розгляд якої було внесено питання «Про звернення до центральних органів влади щодо тарифної політики». В ході обговорення зазначеного питання депутатами обласної ради були опрацьовані три варіанти текстів звернення від різних політичних сил, представлених у обласній раді.

Депутатською фракцією «СЛУГА НАРОДУ» був поданий проєкт звернення, що передбачав заклики до вищих державних органів:

1. Президента України:

- ініціювати на державному рівні невідкладні антикризові рішення, спрямовані на зниження цін та тарифів для населення на енергоресурси і житлово-комунальні послуги;

- ініціювати створення механізму функціонування ринку енергоносіїв та комунальних послуг, який передбачатиме адекватне державне регулювання, усунення монопольних зловживань і урахування реальних можливостей громадян сплачувати за комунальні послуги;

- скоординувати дії державних органів з метою якнайшвидшого втілення таких рішень у життя.

2. Кабінету Міністрів України:

- запровадити в Україні тимчасове регулювання ціни на газ на період дії карантинних обмежень та до завершення цього опалювального сезону як необхідний захід на час подолання кризи, викликаної коронавірусною інфекцією;

- розробити механізм обмеження націнки постачальників газу на транспортування, прив'язавши її до ціни транспортування HAK «Нафтогаз»;

- здійснити ретельну перевірку всіх газопостачальників, що сьогодні мають найвищі тарифи на розподіл газу, з метою усунення зловживань монопольним становищем для неконтрольованого підвищення цін;

- за час дії тимчасового регулювання розробити чіткий та адекватний механізм функціонування ринку газу в Україні, який виключатиме можливість будь-яких зловживань постачальниками монопольним становищем, яке призводить до підвищення цін для населення;

- стимулювати конкуренцію між постачальниками газу, змусивши усі компанії публікувати річний тариф на газ, який дозволить споживачам олігархічних газзбутів не залежати від щомісячних коливань ціни на газ;

- усунути всі наявні та можливі перешкоди щодо обрання споживачами постачальника енергоресурсів;

- поширити програму субсидій на громадян, які використовують електроенергію для опалення своїх помешкань; спростити та подовжити термін її отримання для осіб, що втратили роботу в умовах пандемії; ініціювати збільшення передбаченого у Державному бюджеті України на 2021 рік обсягу коштів на її виплату;

- запровадити механізми стимулювання одержувачів житлових субсидій та пільговиків до зміни постачальників природного газу, запровадивши фіксовану граничну ціну на газ, що надає держава для цих категорій населення;

- розробити та запровадити систему проведення незалежної перевірки величини тиску та/або якісних показників природного газу, що подається операторами ГРМ до споживача.

3. Верховної Ради України:

- невідкладно підтримати ініційоване Кабінетом Міністрів України збільшення передбаченого у Державному бюджеті України на 2021 рік обсягу коштів на виплату субсидій;

- у найкоротші строки розробити та прийняти Закон про впровадження Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги.

Депутатськими фракціями ВО «Батьківщина», ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ», ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАШ КРАЙ», «ЗА МАЙБУТНЄ» був поданий проєкт звернення з вимогами:

1. Запровадити мораторій терміном на один рік на дію всіх постанов Кабінету Міністрів України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, якими з 1 січня 2021 року було підвищено тарифи на газ та його доставку, електроенергію, опалення та гарячу воду.

2. Підготовити та ухвалити відповідні зміни до Державного бюджету України на 2021 рік, якими передбачити виділення достатнього розміру коштів для покриття потреби у пільгах та субсидіях соціально незахищених верств населення.

3. Здійснити перевірку законності та обґрунтованості збільшення вартості енергоносіїв, прийнятих відповідно до постанов Кабінету Міністрів України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Поданий депутатською фракцією «Опозиційна платформа – «За життя» проєкт звернення містив заклики:

- до Верховної Ради України розглянути можливість уведення мораторію на підвищення цін на комунальні послуги для населення; невідкладно внести зміни у законодавство для впорядкування ціноутворення і недопущення підвищення цін і тарифів на природний газ; внести зміни до державного бюджету України на 2021 рік задля забезпечення повноцінного фінансування житлово-комунальних субсидій для населення;

- до Кабінету Міністрів України переглянути свої рішення щодо скасування пільгового тарифу на електроенергію для населення та відмовитись від намірів подальшого підвищення тарифів; забезпечити державне регулювання цін на природний газ для населення України та повернутись до умов та формули нарахування субсидій для українських домогосподарств, які діяли до травня 2018 року;

- вирішити питання щодо першочергового забезпечення потреб населення природним газом, що видобувається в Україні державними компаніями та підприємствами, де державна частка становить більше 50% статутного капіталу, за цінами, які б покривали собівартість видобутку газу та інвестиційну складову на розвиток видобутку.

Проте жоден із текстів звернень не набрав достатньої кількості голосів депутатів для прийняття рішення.

У зв’язку з цим я, як голова обласної ради, висловлюючи думку усіх депутатів ради, з метою недопущення погіршення соціально-економічної ситуації, захисту інтересів громадян направляю вимоги, що були озвучені депутатськими фракціями 27.01.2021 року на четвертій сесії Сумської обласної ради восьмого скликання, для врахування при підготовці рішень Уряду щодо впливу на цінову і тарифну політику у сфері житлово-комунальних послуг, порядку призначення та виплати субсидій", - говорится в письме.