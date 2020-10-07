Нужен ли Сумам коммунальный футбольный клуб (видео)

Такое решение на сессии Сумского горсовета приняли депутаты. Как правильно превращать ФК «Сумы» в коммунальный клуб Суспільне обсудило с экс-начальником управления молодежи и спорта Виктором Бобыренко.
21 октября прошли ответные поединки 1/8 финала кубка Украины по футболу среди аматоров....
Ответный матч ⅛ финала Кубка Украины по футболу среди любительских команд ФК «Сумы» сыграет в среду, 21 октября....
Сегодня, 10 октября, проходят матчи 6-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров....
В субботу, 10 октября, домашний матч 6-го тура чемпионата Украины по футболу среди любительских команд ФК «Сумы» сыграет с ФК...
Сегодня, 7 октября, прошли первые матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу среди аматорских команд....