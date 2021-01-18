Семь жертв: на Сумщине будут судить фотографа с Полтавщины за сексуальные преступления Сейчас следствию известно о семи девушках, которым от 8 до 12 лет и с которыми подозреваемый, известный фотограф с Полтавщины, совершал противозаконные сексуальные действия.

Об этом сообщила пресс-секретарь Сумской областной прокуратуры Наталья Науменко, пишет Суспільне.

По ее словам, родители только семи девушек согласились на следственные действия, поэтому пострадавших в этом деле именно семеро. Однако следствию удалось установить гораздо больше детей, которые также пострадали, однако их родители не согласились давать показания, потому что дети и без того пережили сильный стресс.

27 января прокуратура направила в Ковпаковский райсуд обвинительный акт против подозреваемого. В Ковпаковском суде сообщили, что не смогли собрать состав суда. Поэтому передали дело в апелляционный суд, который уже определит подсудность, фактически какой суд продолжит рассмотрение дела.

Пресс-секретарь апелляционного суда сообщила, что это станет известно после закрытого заседания 28 января в 14.30.

Речь идет о деле 31-летнего мужчины, которого правоохранители называют «известным фотографом с Полтавщины». Правоохранители задержали его 2 августа после того, как он приехал в Сумскую область к 9-летней девочке, с которой познакомился в интернете. По версии следствия, мужчина пообещал свозить ребенка в «Макдональдс», однако отвез ее на съемную квартиру и изнасиловал. Об изнасиловании в полицию сообщила мать девочки.

4 августа суд отправил подозреваемого под стражу. Пока мужчина находился в СИЗО, следствие нашло еще четырех девушек в возрасте от 9 до 12 лет, в отношении которых он, вероятно, совершал действия сексуального характера. На момент 27 января в прокуратуре сообщают всего о семи девушках, которые пострадали.

«Одного ребенка мужчина под предлогом фотосессии заманил в арендованную посуточно квартиру. С двумя познакомился на улице и предлагал покатать на своем дорогом авто. С тремя девушками подозреваемый общался через социальную сеть, при этом угрозами заставлял присылать ему свои фото в обнаженном виде. Пострадавшие из Полтавской, Кировоградской, Сумской областей и из г. Киев», - говорится в сообщении Сумской областной прокуратуры.

Кроме преступлений над малолетними девушками, в его квартире при обыске нашли пистолет STALKER-M906 калибра 9 мм и 18 патронов к нему. Оружие он хранил незаконно.

На следующем заседании его будут судить по пяти статьям Уголовного кодекса Украины: изнасилование; сексуальное насилие; половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста; развращение малолетней; а также незаконное обращение с оружием и боевыми припасами.

За такой список статей, если вина «известного фотографа» будет доказана, он окажется за решеткой на 15 лет или пожизненно.