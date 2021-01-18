В Конотопе спасатели оказали помощь больной бабушке 27 января в 14:25 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Богдана Хмельницкого в г. Конотоп.

На место вызова было направлено отделение дежурного караула 12-й государственной пожарно-спасательной части.

На линию экстренного вызова «101» сообщение поступило от сотрудников полиции, которые сообщили, что в доме находится пожилая женщина. Бабушка требовала медицинской помощи. Спасатели с помощью механизированного инструмента попали в квартиру, после чего передали женщину медикам.

Всего для оказания помощи привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.