Он представил около тридцати живописных и графических работ, посвященных родному городу.
Художника поздравили музейщики, глава Сумской организации Национального союза художников Украины Иван Гапоченко, заведующий кафедрой изобразительного искусства, музыковедения и культурологии Сумского государственного педуниверситета профессор Ольга Завьялова, участники театра поэтической песни «La Chanson», пожелавших автору дальнейших творческих успехов.
Выставка продлится в течение января-февраля 2021 года.