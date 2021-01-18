На Сумщині готуються до проведення благодійної акції “До Світлого Дня – світлі вчинки” 27 січня в Сумському єпархіальному управлінні відбулося засідання організаційного комітету єпархіальної благодійної акції допомоги онкохворим дітям Сумщини “До Світлого Дня – світлі вчинки”.

У ньому взяли участь завідувачка відділення онкогематології Сумської обласної дитячої клінічної лікарні Ліана Нікітенко, повноважний представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Сумській області Лариса Якубенко, директор Сумського вищого училища мистецтв і культури ім. Д.Бортнянського Надія Гринь, голова сестринства милосердя Сумської єпархії УПЦ Ольга Ліцман, а також секретар Сумської єпархії УПЦ прот. Георгій Тарабан.

З благословення митрополита Сумського і Охтирського Євлогія учасники засідання обговорили практичні питання проведення одинадцятої акції протягом Великого Посту 2021 року, обмінялись думками з приводу проведення заходів в умовах карантинних обмежень, а також визначили пріоритети, на які будуть спрямовані кошти, зібрані у ході акції.